Putin anuncia trégua de Páscoa na Ucrânia

ROMA, 19 ABR (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma “trégua de Páscoa” na guerra contra a Ucrânia, em meio aos entraves nas negociações com os Estados Unidos para colocar fim a um conflito que já dura mais de três anos.

“A partir das 18h00 [meio-dia em Brasília] de hoje até a meia-noite de domingo [18h em Brasília], o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa”, disse o líder do Kremlin em uma conversa televisionada com o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov.

“Ordeno a cessação de todas as ações militares para esse período”, acrescentou Putin, que citou “considerações humanitárias” para justificar o breve cessar-fogo. Kiev ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em 2025, a Páscoa católica e a ortodoxa – vertente majoritária na Rússia e na Ucrânia – caem na mesma data, um fato raro desde o Grande Cisma que dividiu o cristianismo em 1054.

Horas antes do anúncio da trégua, a Aeronáutica Militar ucraniana afirmou que Rússia atacou o país com oito mísseis e 87 drones na última madrugada, mirando as províncias de Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhzhia. (ANSA).