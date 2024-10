Putin anuncia que não irá à cúpula do G20 no Brasil em novembro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 11:59 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, sob uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) relacionada à guerra na Ucrânia, disse, nesta sexta-feira (18), que não participará da Cúpula do G20 no Brasil em 18 e 19 de novembro para não “perturbá-la”.

“Entendemos perfeitamente que, incluindo ou excluindo o fator TPI, toda a discussão será apenas sobre isso. E isso perturbaria o trabalho do G20. Para quê? Somos adultos!”, declarou o presidente russo durante um encontro com jornalistas estrangeiros.

bur/ib/acc/sag/aa/dd