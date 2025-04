Putin anuncia que invasão ucraniana em Kursk ‘falhou’

MOSCOU, 26 ABR (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou neste sábado (26) que a invasão ucraniana em Kursk, território de Moscou na fronteira entre os países, “falhou completamente” após a expulsão das tropas de Kiev da região, ainda que estas tenham afirmado que continuam a operar em “algumas áreas” locais.

De acordo com o chefe do Estado Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, citado pela agência Tass, o último assentamento ainda em mãos ucranianas foi “liberado”, fazendo com que Putin parabenizasse suas tropas “pelo heroísmo” durante a missão.

“A aventura do regime de Kiev fracassou completamente e as enormes perdas sofridas pelo inimigo, incluindo suas forças mais preparadas para o combate, treinadas e equipadas, inclusive com equipamentos ocidentais, sem dúvida se refletirão em toda a linha de frente”, disse o chefe de Estado russo em comunicado divulgado pelo Kremlin.

“A derrota completa do inimigo na região da fronteira de Kursk cria condições para novas ações bem-sucedidas de nossas tropas em outras áreas importantes da frente e aproxima a derrota do regime neonazista”, acrescentou Putin, que encerrou a nota parabenizando os militares de Moscou “por sua coragem e heroísmo”.

Após o anúncio da Rússia, o Estado Maior Ucraniano afirmou que suas “operações de defesa em algumas áreas da região de Kursk continuam”.

“A situação operacional é difícil, mas nossas unidades continuam mantendo certas posições e executando suas tarefas enquanto infligem danos ao inimigo com todos os tipos de armas e táticas de defesa ativa”, disse o Estado Maior de Kiev citado pela imprensa local. (ANSA).