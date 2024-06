AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2024 - 18:38 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Coreia do Sul nesta quinta-feira (20) que enviar armas para a Ucrânia, confrontada com uma ofensiva militar russa, seria um ‘grande erro’ e que ele poderia, por sua vez, enviar material bélico para a Coreia do Norte.