O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (10) que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas ilustra “o fracasso” da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e afirmou que a criação de um Estado palestino é uma “necessidade”.

“Este é um exemplo claro do fracasso da política dos EUA no Oriente Médio”, declarou Putin durante uma reunião no Kremlin, em Moscou, com o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani.

