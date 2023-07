Putin adverte que usará ‘todos os meios’ para proteger Belarus de um ataque

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/07/2023 - 7:58 Compartilhe

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou nesta sexta-feira (21) que Moscou usará “todos os meios” à sua disposição para proteger seu aliado Belarus de possíveis ataques.

“Uma agressão contra Belarus será equivalente a uma agressão contra a Federação da Rússia. Responderemos com todos os meios à nossa disposição”, disse Putin durante uma reunião do seu Conselho de Segurança, transmitida pela televisão, na qual afirmou ainda que as armas ocidentais “não ajudam” a Ucrânia em sua contraofensiva, que, segundo ele, não tem dado “nenhum resultado”.

bur/pz/mis/jvb/jc/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias