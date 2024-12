Putin admite a presidente do Azerbaijão que o sistema antiaéreo russo estava ativo no momento da queda do avião

O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu neste sábado (28) que o sistema antiaéreo russo estava ativo na quarta-feira, quando um avião do Azerbaijão tentou pousar antes de cair no Cazaquistão, segundo o Kremlin.

O presidente russo falou por telefone com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliev, e disse que “o avião do Azerbaijão tentou pousar no aeroporto de Grozny. Neste mesmo momento, as cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por drones de combate ucranianos, e o sistema de defesa aérea russo repeliu os ataques”.

O presidente russo não indicou se o avião foi atingido pelos mísseis russos.

bur/dth/amp/meb/aa