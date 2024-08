Putin acusa Ucrânia de tentar bombardear usina nuclear

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2024 - 12:09 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira (22) a Ucrânia de tentar bombardear a usina nuclear de Kursk, localizada a cerca de 50 km da linha de frente aberta em território russo pelas tropas de Kiev.

Ele não apresentou nenhuma prova ou detalhes do suposto ataque.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) havia dito algumas horas antes que seu chefe visitaria a usina na próxima semana, sem mencionar qualquer tentativa de ataque às instalações.

Moscou vem alertando há vários dias sobre a “ameaça” de uma catástrofe nuclear no caso de um ataque à usina pelo Exército ucraniano, que em 6 de agosto lançou uma incursão militar terrestre sem precedentes na Rússia desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Kiev afirma ter tomado dezenas de localidades russas.

“O inimigo tentou bombardear a usina nuclear durante a noite”, disse Putin em uma reunião televisionada com membros de seu governo e governadores das regiões fronteiriças da Ucrânia.

O governador da região de Kursk, Alexei Smirnov, disse a Putin que as instalações da usina estavam funcionando sem problemas.

Até o momento, nenhuma autoridade ucraniana comentou as acusações russas.

– “Moderação máxima” –

A Ucrânia e a Rússia têm se acusado repetidamente de ameaçar a segurança nuclear desde o início do conflito, desencadeado pela intervenção militar russa na ex-república soviética há dois anos e meio.

As tropas russas tomaram a usina abandonada de Chernobyl, no norte da Ucrânia, e a usina de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia, a maior da Europa, nos primeiros dias de sua ofensiva militar em grande escala, em fevereiro de 2022.

A usina de Zaporizhzhya continua a operar sob controle russo, que alega que as forças ucranianas tentaram repetidamente bombardeá-la com drones.

No início deste mês, houve um incêndio na torre de resfriamento de Zaporizhzhya, que, segundo as autoridades russas e a AIEA, não teve impacto significativo.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusa a Rússia de “chantagem nuclear”.

Após o início da incursão ucraniana em Kursk, a AIEA pediu “moderação máxima” na área, “para evitar um acidente nuclear que poderia ter graves consequências radioativas”.

A agência da ONU disse à AFP na quinta-feira que seu diretor geral, Rafael Grossi, visitará a usina “na próxima semana”.

– “Fortalecimento da defesa” –

O ataque surpresa da Ucrânia ao território russo virou o conflito de cabeça para baixo, elevando o moral de suas tropas, que vêm lutando há meses para resistir ao avanço russo no leste do país.

Zelensky visitou seu comandante-chefe na quinta-feira, na região fronteiriça de Sumy, de onde a Ucrânia está enviando suprimentos para as tropas que se aprofundaram no território russo.

No entanto, as tropas de Kiev ainda enfrentam grandes reveses na região oriental de Donetsk, onde a Rússia disse na quinta-feira que tomou outro vilarejo.

Zelensky disse que em Sumy ele discutiu “medidas tomadas para fortalecer a defesa em direção a Toretsk e Pokrovsk”, duas cidades ameaçadas pelo avanço russo.

Na Rússia, Putin foi criticado por minimizar a gravidade da incursão ucraniana em suas declarações públicas.

O governador Smirnov disse que 133.000 pessoas fugiram ou foram evacuadas dos distritos fronteiriços desde que a Ucrânia lançou o ataque.

Abrigos antibombas de concreto estavam sendo montados em cidades da região na quinta-feira, incluindo Kurchatov, próximo à usina nuclear de Kursk.

Mais de 110 escolas russas próximas à fronteira terão aulas remotamente quando o ano letivo começar em setembro, anunciou o Ministério da Educação na quinta-feira.

A ofensiva reduziu ainda mais as mínimas esperanças de que os dois lados estejam dispostos a participar de negociações de paz.

A Rússia descarta negociações diretas enquanto houver tropas ucranianas em seu solo, e Zelensky rejeita conversas com Putin e exige que Moscou retire completamente suas tropas da Ucrânia, incluindo a Crimeia e outros territórios ocupados desde 2014, e pague reparações pelo conflito.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitará a Ucrânia na sexta-feira para tentar restabelecer os canais diplomáticos.

“A Índia acredita firmemente que nenhum problema pode ser resolvido no campo de batalha”, disse Modi em Varsóvia na quinta-feira, acrescentando que seu país apoia ‘o diálogo e a diplomacia para restaurar a paz e a estabilidade o mais rápido possível’.

