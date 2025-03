Putin aborda possível fim do conflito na Ucrânia com o príncipe herdeiro saudita

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, sobre um possível fim do conflito na Ucrânia, anunciaram nesta sexta-feira (14) o Kremlin e o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, que expressou apoio a “todas as iniciativas”.

O príncipe herdeiro Mohamed bin Salman reafirmou o “compromisso da Arábia Saudita de facilitar o diálogo e apoiar todas as iniciativas destinadas a alcançar uma resolução política” em uma ligação telefônica com Putin, afirma o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Na quinta-feira, Putin afirmou que é favorável, embora com ressalvas, à trégua de 30 dias proposta pelos Estados Unidos após uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Arábia Saudita.

Aproveitando o encontro, Zelensky se reuniu com Mohamed bin Salman e elogiou o possível papel de mediação da Arábia Saudita entre Kiev e Moscou.

Na conversa telefônica de sexta-feira, o presidente Putin também expressou “elevado apreço pelos esforços de mediação da Arábia Saudita”, que também recebeu negociações entre Rússia e Estados Unidos em meados de fevereiro, indicou o Kremlin.

“Mohamed bin Salman destacou a importância de solucionar a crise ucraniana e se declarou disposto a continuar contribuindo para a normalização das relações Rússia-EUA”, segundo a mesma fonte.

Os dois líderes também mencionaram a importância da cooperação bilateral para “a estabilidade do mercado mundial de petróleo”, acrescentou o Kremlin.

bur/lpa/dbh/pb/dbh/fp