Puscha Club, maior bordel do mundo, tem 12 andares e recebe até mil clientes por dia

A cidade de Colônia, na Renânia, região a oeste da Alemanha, está rapidamente se tornando o local mais popular para prostituição na Europa. É nesse território que está presente o Pascha Club, o maior bordel do mundo, que possui nove mil metros quadrados, 12 andares e pode abrigar até mil clientes por dia. Cerca de 120 profissionais atendem os requisitos dos interessados. As informações são do The Sun e do Daily Star.

O estabelecimento de 126 quartos têm recebido muitos turistas britânicos e de outras nacionalidades, é esperado que com a Eurocopa que será realizada na Alemanha durante o ano que vem, o movimento na vida noturna de Colônia seja mais intenso. “Aqui é fantástico, tem tudo que eu preciso em um só lugar: bebida, garotas e festa”, contou um visitante que não quis se identificar originário de Manchester, na Inglaterra.

Por cerca de 88 libras esterlinas (equivalente a R$546), um interessado pode adquirir serviços que envolvem relações sexuais com sexo oral, de alguma das profissionais que ficam se exibindo nos corredores do edifício para atrair clientes. “Recebemos britânicos todos os dias. Nós os amamos”, exclamou uma prostituta romena para a equipe do The Sun que foi ao local.

A prostituição é legalizada na Alemanha desde 2002, ação promovida pelo então chanceler Gerhard Schröder. Acredita-se que um milhão de homens faz o uso desses serviços todos os dias, em um mercado que rende o equivalente a R$ 77 bilhões ao ano. Cerca de apenas 33 mil pessoas são registradas como profissionais do sexo, mas é estimado que existam outras 400 mil nos três mil bordéis em funcionamento no país.

Entretanto, o negócio lucrativo parece ter um futuro diferente. Apesar de Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, ter aprovado atos de proteção à prostituição, que envolvem a obrigação de registro para profissionais da área, a exames médicos constantes, e ao uso de preservativos, em 2017, o atual governante do país europeu, Olaf Scholz, condenou o mercado, dizendo que se trata de algo “inaceitável”.

