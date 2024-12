Punido pela 3ª vez em 3 semanas, astro do Timberwolves leva multa de R$ 620 mil na NBA

O ala-armador Anthony Edwards foi multado em US$ 100 mil, cerca de R$ 620 mil, por usar palavrões durante uma entrevista ao vivo na televisão após jogo do Minnesota Timberwolves na NBA. A cifra elevada se deve à recorrência do astro, punido pela terceira vez em apenas três semanas.

A nova penalidade foi motivada por comentários feitos por Edwards após os Timberwolves se recuperarem em busca da vitória sobre o Houston Rockets por de 113 a 112, na noite de sexta-feira, fora de casa. A NBA alegou, ao anunciar a punição, que levava em conta “o histórico de Edwards de usar linguagem inadequada durante entrevistas à mídia”.

Na última segunda-feira, ele já havia sido multado em US$ 75 mil (R$ 465 mil) por críticas públicas à arbitragem e também por usar palavrões ao reclamar de punição anterior, de US$ 25 mil, por comentários inadequados após vitória sobre o Golden State Warriors, no dia 6 de dezembro.

No mês passado, no dia 17, Edwards também fora multado, em US$ 35 mil (R$ 216 mil), por fazer um gesto obsceno na quadra. Assim, o astro dos Timberwolves acumula quatro punições em pouco mais de um mês.