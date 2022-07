Pumas de Daniel Alves empata com Monterrey no campeonato mexicano

O Pumas do astro brasileiro Daniel Alves empatou em 1 a 1 com os “Rayados” de Monterrey neste domingo, em partida da sexta rodada do torneio Apertura-2022 do futebol mexicano.







Jerónimo Rodríguez fez 1 a 0 para o Pumas com um chute cruzado de pé esquerdo da entrada da área do Monterrey aos 44 minutos.

Os ‘Rayados’ empataram nos acréscimos da primeira etapa (45+3) com um gol contra marcado pelo argentino Nicolás Freire ao desviar de cabeça um tiro livre.

Com este empate, o Monterrey chegou a 13 pontos e o Pumas a oito.

Na sexta-feira, no início da rodada, os ‘Diablos Rojos’ de Toluca também chegaram aos 13 pontos ao arrancar o empate em 1 a 1 contra os ‘Bravos’ de Juárez no Estádio Olímpico Benito Juárez.

O Tigres é o líder isolado com 15 pontos após vencer o Querétaro por 2 a 1 no sábado, no estádio Universitario.

str/gfe/aam