Puma divulga nova camisa titular da seleção da Itália

SÃO PAULO, 30 MAI (ANSA) – A empresa alemã Puma, fornecedora esportiva da seleção da Itália, apresentou nesta segunda-feira (30) a nova camisa titular da Azzurra.

O novo kit da tetracampeã do Mundo possui quatro grandes quadrados com diferentes tons de azul e foi elaborada para homenagear a história da seleção italiana. Os goleiros da Azzurra, no entanto, usarão um uniforme da cor laranja.





Cada quadrado da nova camisa da Itália lembra um título da Copa do Mundo. Isso é especificado na parte de dentro da peça, onde os anos das quatro conquistas da Azzurra estão gravados. Outro detalhe do uniforme é a gola, já que tem as cores da bandeira do país.

Os jogadores da seleção italiana vestirão a nova camisa pela primeira vez em Wembley, na Inglaterra, contra a Argentina. A chamada Finalíssima, protagonizada pelos campeões da Copa América e da Eurocopa, será disputada na quarta-feira (1º).

Além do duelo contra os argentinos, a Azzurra deverá utilizar a peça nas próximas partidas válidas pela Liga das Nações contra Alemanha, Hungria e Inglaterra.

“Essa será a última camisa que vou usar para representar a Itália. Estou orgulhoso de poder entrar em campo no estádio de Wembley vestindo o azul da Itália pela última vez. Esta camisa ficará para sempre no meu coração e, como sempre, farei o meu melhor para honrá-la”, declarou o zagueiro Giorgio Chiellini.

Os torcedores não poderão ver a nova camisa, que tem um design usado tradicionalmente pelo Rimini, na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os comandados de Roberto Mancini não conseguiram voltar para a prestigiada competição de seleções da Fifa. (ANSA).