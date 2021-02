Puma contrata importante diretor para vídeo de anúncio da nova camisa do Palmeiras Ricardo Jones foi o escolhido pela marca para trabalhar na apresentação do novo uniforme do Maior Campeão Nacional

A cada dia que passa, o anúncio da nova camisa do Palmeiras feita pela Puma se aproxima. Famosa por não poupar esforços nem recursos nos vídeos de apresentação do uniforme alviverde, a marca, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, garantiu um importante nome na produção deste material, sendo este o do diretor Ricardo Jones.

O profissional já trabalhou para marcas como Apple, Netflix e Nike. Em seu currículo, o brasileiro tem prêmios em importantes festivais, como no Festival de Publicidade de Cannes, ou Cannes Lions Festival.

Ricardo Jones é tido como um dos principais nomes da direção publicitária no Brasil e, por isso, foi o escolhido pela Puma para dirigir o vídeo de anúncio do novo uniforme do Palmeiras.

A apresentação da nova camisa do Verdão ainda não tem data definida, mas o plano é que o time utilize-a já na final da Copa do Brasil, no dia 28 de fevereiro. O modelo, desta vez, será diferente do usual, pois a marca optou por um conceito disruptivo e moderno.

Confira um dos trabalho de Jones:

