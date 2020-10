Pulseiras de R$ 270 mil acompanham Flavia Pavanelli até na hora de dormir

Flavia Pavanelli aproveitou a noite de ontem (12) para responder aos fãs no Instagram. Ela abriu a caixa de perguntas e deixou que os seguidores soltassem a voz antes que ela fosse dormir. Depois de algumas respostas, ela foi questionada se dormia de pulseira, já que estava usando o adereço junto com os pijamas. A resposta nem chocou tanto os fãs da influenciadora, mas o que chamou a atenção foi o preço do acessório.

“Essas daqui têm uma chavinha, não são tão difíceis de tirar, mas fico com preguiça. Então, durmo com elas e com a minha aliança”, disse. As pulseiras que Flavia estava usando, juntas, somam cerca de R$ 270 mil. Todas são feitas de ouro e cravejadas com diamantes. Essa não é a primeira vez que a blogueira ostenta itens caros. Na última semana, ela reclamou que a bota recém comprada estava grande. A peça custou R$ 10 mil.

