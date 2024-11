Púlpito de prancha de surfe e mais de 300 templos: com nasceu e cresceu a igreja Bola de Neve

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 11:47 Para compartilhar:

A igreja Bola de Neve nasceu nos anos 1990, durante o movimento de expansão das igrejas evangélicas no País, na virada do século 20. Sua principal característica é ter uma identidade visual mais jovem e descolada e regras mais flexíveis para seus seguidores. Ela foi fundada por Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina. Ele morreu neste domingo, 17, em um acidente de moto no interior de São Paulo.

“Nossa missão é plantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo”, diz a igreja em seu site sobre a sua missão. O entendimento do pastor Rina era de que a igreja evangélica precisava falar melhor com os jovens e acolhê-los para a evangelização, no lugar de repreendê-los por seus hábitos de vida e estilo.

Antes de fundar o seu grupo religioso, Rina fez parte a Igreja Renascer, em que era líder do Ministério de Evangelismo e onde realizava eventos para os jovens. Com a concordância do apóstolo Estevam Hernandes, ele deixou a Renascer para liderar a própria denominação. A Igreja Bola de Neve foi fundada oficialmente em 1999, em São Paulo, no bairro do Brás, centro da capital paulista, mas desde 1993 já aconteciam reuniões para organizá-la.

O nome foi pensado na metáfora da bola de neve, que pode começar pequena, mas pode virar uma avalanche na medida que rola e cresce com o tempo. O espaço para os primeiros encontros foi emprestado por um empresário do ramo do surfe e não chegava a comportar 150 pessoas. Com o tempo, a igreja cresceu e a sede mudou de endereço nos últimos anos, passando por ruas de Perdizes e na Lapa, ambos bairros da zona oeste da capital.

Atualmente, segundo informa o site oficial da igreja, a Bola de Neve tem 320 templos em todas as regiões do Brasil e em todos os continentes, inclusive na África, Ásia e Oceania. A igreja tem forte presença nos Estados Unidos e, na América do Sul, está presente em todos os países.

Igreja evangélica ‘descolada’

Um dos motivos que levou a Bola de Neve a ganhar reputação de evangelismo descolado é que o seu primeiro púlpito foi uma prancha de surfe adaptada para apoiar a Bíblia durante os cultos – Rina era surfista. Até hoje, alguns templos têm púlpitos de prancha de surfe e, em geral, a igreja incentiva a prática de esportes. Alguns batismos são realizados no mar.

Diferente de igrejas evangélicas mais tradicionais, a Bola de Neve também se dedica a ir onde os jovens estão e falar a língua deles para evangelizá-los. Prova disso é que a igreja já teve bloco de carnaval de músicas gospel – algumas igrejas evangélicas condenam o carnaval e não pregam em samba, pois a música geralmente é atrelada a religiões africanas.

O logo da igreja é simples, minimalista e em preto e branco. A instituição se denomina Bola de Neve Church, em inglês.