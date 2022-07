Pulgar desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O novo volante do Flamengo já está no Rio de Janeiro. Erick Pulgar, de 28 anos, desembarcou na noite desta quinta-feira no Aeroporto do Galeão para acertar os últimos detalhes com o clube carioca. O chileno vai passar por exames médicos e assinar contrato em definitivo até junho de 2025.

+ Quem chega e quem sai? Confira o vaivém do mercado no Flamengo

Pulgar não parou para falar com a imprensa no Galeão. O jogador passou rapidamente pelo saguão do aeroporto, acompanhado de seguranças e membros da comunicação do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel não estavam na chegada do atleta.



+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

O Flamengo acertou a compra de Pulgar junto à Fiorentina, da Itália. O Flamengo não revelou os valores da negociação, mas a reportagem do LANCE! apurou que ela foi fechada por cerca de 2,8 milhões de euros (R$ 15 milhões) e o pagamento será parcelado.

Pulgar chegou ao Rio para assinar com Fla (Foto: João Marcos/LANCE!)

No entendimento do Flamengo, Pulgar é um “cabeça de área” com boa estatura e boa dinâmica, que se encaixa no perfil procurado pelo clube para repor a saída de Willian Arão. O chileno tem 1,87m e acumula convocações para a Seleção Chilena – onde atuou ao lado de Arturo Vidal, seu novo companheiro no Fla.

+ CBF decide afastar árbitros do jogo entre Flamengo e Athletico-PR pelas quartas da Copa do Brasil

Walace era o alvo prioritário da direção para a posição de primeiro volante. As conversas com a Udinese andaram até um certo ponto, mas não houve mais avanços. Na iminência do fim do prazo de inscrições na Libertadores, no próximo sábado, a direção partiu para a contratação de Pulgar.

FICHA TÉCNICA

​Nome completo: Erick Antonio Pulgar Farfán

Idade: 29 anos (15/1/1994)

Pé preferido: Direito

Altura: 1,87m

Peso: 78 kg

Clubes: Antofagasta, Universidad Católica, Bologna, Fiorentina e Galatasaray.

E MAIS:

E MAIS: