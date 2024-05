Puigdemont quer liderar governo independentista minoritário na Catalunha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Carles Puigdemont, o líder independentista catalão que fugiu da Espanha em 2017, anunciou nesta segunda-feira (13) no sul da França que tentará formar um governo regional separatista e de minoria após ficar em segundo lugar nas eleições.

“Acreditamos que há boas opções de investidura e, portanto, [quero] anunciar minha intenção de apresentar minha candidatura à presidência”, disse Puigdemont em um coletiva de imprensa em Argelès-sur-Mer, no dia seguinte às eleições regionais vencidas pelo Partido Socialista (PSOE) do presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez, mas sem maioria absoluta.

Apesar dos socialistas vencerem com folga nesta região-chave de oito milhões de habitantes, a formação liderada na Catalunha por Salvador Illa terá que fazer alianças para formar o governo.

A sua situação parece, no entanto, mais confortável do que nas últimas eleições de fevereiro de 2021, quando seus 33 assentos e sua vitória em votos foram insuficientes diante da maioria de 74 cadeiras conquistadas pelo bloco separatista.

Puigdemont afirmou que já contatou a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o outro grande partido independentista da Catalunha, para criar “um governo soberano”.

As eleições de domingo representaram uma dura derrota para o movimento independentista, que perdeu a maioria no Parlamento mais de seis anos depois da tentativa fracassada de secessão de 2017, liderada por Puigdemont, então presidente da região, que refugiou-se no exterior para evitar a Justiça.

O Juntos pela Catalunha, o partido de Puigdemont avançou ao obter 35 cadeiras, três a mais que na votação anterior, mas o ERC, partido do atual presidente regional Pere Aragonès, ruiu ao obter apenas 20 assentos, uma perda de 13 cadeiras, enquanto o CUP, partido independentista de extrema esquerda caiu de nove para quatro assentos.

Os três partidos somariam apenas 59 vagas e mesmo que fossem acrescentadas às duas da Aliança Catalã, uma nova formação separatista de extrema direita – com a qual Juntos, ERC e CUP garantiram que não se unirão – , as formações independentistas ainda estariam muito longe da maioria absoluta de 68 assentos.

Puigdemont havia prometido que se aposentaria da política se fracasse nas eleições. Mas na segunda-feira estimou que tinha mais chances do que o socialista Illa de formar um governo. “Temos potencialmente mais opções, disse na campanha eleitoral, de uma investidura no segundo turno no Parlamento”, argumentou.

Apesar da derrota, a ERC tem um papel fundamental, uma vez que seu apoio parece essencial tanto para os socialistas quanto para Puigdemont se quiserem formar um governo.