Puglia tem candidata única a capital italiana da cultura em 2026

SÃO PAULO, 31 JUL (ANSA) – A cidade de Lucera, na província de Foggia, na Puglia, será a única candidata da região ao título de capital italiana da cultura de 2026.

O prefeito Giuseppe Pitta disse que a candidatura dependeu de uma união das cidades da região: “É um resultado importante, fruto da decisão do território de Monti Dauni de direcionar todas as forças à cidadezinha de Lucera. Sou grato”.

A escolha ainda passará por uma série de etapas. A próxima será a apresentação do relatório definitivo do projeto cultural para 2026, que ocorrerá em Roma, no dia 27 de setembro.

A cidade vencedora será anunciada em dezembro.

“Fico satisfeito que Lucera represente não só sua província, mas toda a Puglia. É um grande e importante desafio. E se chegarmos ao menos na final, já seremos capital regional da cultura 2025”, disse o prefeito.

Em 2023, o título foi dividido entre Brescia e Bergamo, na região da Lombardia. Já em 2024 a capital será Pesaro, nas Marcas; e em 2025, Agrigento, na Sicília. (ANSA).

