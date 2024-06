Puglia recebe primeiras obras de exposição paralela ao G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 14:50 Para compartilhar:

BRINDISI, 5 JUN (ANSA) – As duas primeiras obras da exposição “G7: Sete Séculos de Arte Italiana”, chegaram nesta quarta-feira (4) ao Castelo de Mesagne, na Puglia, onde a mostra será inaugurada em 13 de junho.

Os quadros estavam em Pisa e Roma. São eles: “O Milagre dos Enforcados”, de Rafael, do Museu Nacional do Palácio Real, em Pisa; e “Black White 1955”, de Alberto Burri, da Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, em Roma.

A exposição, um evento paralelo do G7 a ser realizado em Borgo Egnazia de 13 a 15 de junho, será encerrada em 30 de novembro.

O evento é organizado pela Puglia Walking Art e pela rede de negócios Puglia Micexperience, com o patrocínio da Região da Puglia e do Município de Mesagne, da Câmara de Comércio de Taranto-Brindisi e da Aeroporti di Puglia.

Sob a orientação científica do professor Pierluigi Carofano, a exposição oferecerá aos visitantes uma viagem pela história da arte italiana entre a arte medieval e as expressões artísticas contemporâneas que surgiram na Itália do século 14 ao século 20.

No total, 51 obras serão exibidas. (ANSA).