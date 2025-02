Pugilista irlandês morre uma semana após sofrer lesões na cabeça em defesa de título

O pugilista irlandês John Cooney não resistiu aos golpes desferidos em uma luta de boxe e morreu uma semana após o combate realizado em Belfast, na Irlanda do Norte. O óbito do boxeador de 28 anos foi anunciado no sábado em um comunicado publicado por seu promotor, Mark Dunlop, em nome da família Cooney e sua noiva, Emmaleen.

“Após uma semana lutando por sua vida, John Cooney, infelizmente, faleceu”, anunciou o comunicado. “Ele era um filho, irmão e parceiro muito amado e levará uma vida inteira para esquecermos o quão especial ele era. RIP John ‘the Kid’ Cooney.”

Cooney sofreu uma hemorragia intracraniana na derrota para o galês Nathan Howells em sua primeira defesa do título superpena do Celtic Champions. A luta foi interrompida no nono round no Ulster Hall, em Belfast, e o pugilista foi levado ao Royal Victoria Hospital, onde passou por cirurgia e ficou sob cuidados intensivos.

“O sr. e a sra. Cooney e sua noiva, Emmaleen, gostariam de agradecer à equipe do Royal Victoria Hospital de Belfast que trabalhou incansavelmente para salvar a vida de John e a todos que enviaram mensagens de apoio e orações”, disse o comunicado.

Cooney havia conquistado o título com uma vitória sobre Liam Gaynor, em Dublin, na Irlanda, em novembro de 2023, mas passou um ano ausente dos ringues por causa de uma lesão na mão. Ele voltou a lutar em outubro com uma vitória sobre Tampela Maharusi, da Tanzânia.

“Ele era apenas um garoto adorável”, disse o ex-campeão mundial de boxe Barry McGuigan à rádio BBC. “É chocante, triste e de partir o coração.”