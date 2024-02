Puerto Cabello vence Defensor Sporting nos pênaltis e vai à 2ª fase da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/02/2024 - 0:57 Para compartilhar:

O venezuelano Academia Puerto Cabello avançou nesta terça-feira (13) na Copa Libertadores-2024 ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis o uruguaio Defensor Sporting, no jogo de volta da primeira fase, disputado em Montevidéu.

Em sua primeira participação na principal competição de clubes da Conmebol, o Puerto Cabello garantiu uma vaga na segunda fase apesar de perder por 1 a 0 nos 90 minutos no Estádio Centenário, com um gol de Brian Mansilla quase no intervalo (45’+2).

Ele recebeu um cruzamento de Nicolás Rodríguez na área e chutou de pé esquerdo.

Mas o time visitante fez valer sua vitória por 3 a 2 no jogo de ida, há uma semana em Valencia, para forçar a decisão nas penalidades máximas.

Federico Bravo, Christian Moreno, Stevy Okitokandjo e Carlos Cermeño converteram suas cobranças pelo time venezuelano enquanto Michael Covea mandou para fora.

Octavio Rivero e Nicolás Rodríguez acertaram pela equipe uruguaia. Mas Fernando Elizari desperdiçou a sua cobrança chutando alto demais e quando foi a vez do capitão Guillermo De los Santos, o goleiro venezuelano Giancarlo Schiavone acertou o canto e defendeu.

O Puerto Cabello será o adversário do também uruguaio Nacional na segunda fase, em partidas marcadas para os dias 21 e 28 deste mês, em Montevidéu.

— Ficha técnica

Local: Estádio Centenário (Montevidéu)

Pênaltis convertidos:

Defensor Sporting: Octavio Rivero e Nicolás Rodríguez

Academia Puerto Cabello: Federico Bravo, Christian Moreno, Stevy Okitokandjo e Carlos Cermeño

Gols nos 90 minutos:

Defensor Sporting: Brian Mansilla (45’+2)

Cartões amarelos:

Defensor Sporting: Bernal (17′), De Los Santos (74′), Wunsch (87′)

Academia Puerto Cabello: Peraza (17′), Miku (21′), Celis (35′), Cobos (77′)





Expulsões:

Academia Puerto Cabello: Peraza (90’+2)

Escalações:

Defensor Sporting: Kevin Dawson – Nicolás Rodríguez, Guillermo De Los Santos (cap.), Renzo Giampaoli, Jose Alvarez – Fernando Elizari, Facundo Bernal, Joaquin Valiente (Lucas Agazzi 82′) – Anderson Duarte (Sebastian Guerrero Martínez 64′), Brian Mansilla (Nicolás Wunsch 75′), Raúl Octavio Rivero Falero. Técnico: Martín Varini.

Academia Puerto Cabello: Giancarlo Schiavone – Kendrys Silva (Stevy Okitokandjo, 46′), Carlos Rivero, Edwin Peraza, Facundo Cobos, Christian Moreno – Richard Celis (Ruben Rojas 52′), Federico Bravo (cap), Jimmy Congo (Carlos Cermeno 75′), Antonio Romero (Michael Covea 46′) – Miku (Williams Lugo 82′). Técnico: Noel Sanvicente.

