Rio – Com um estande de três andares e nove telões interativos, a SKY anuncia o #SKYPlayRock: espaço oficial da operadora no Rock in Rio. O conceito do espaço traz o melhor do conteúdo do SKY Play, plataforma de video on demand da operadora.

Estande da Sky terá três andares



Estande da Sky terá três andares



Público poderá tirar foto em cenários de filmes



Público poderá tirar foto em cenários de filmes



Rooftop com vista para os palcos Mundo e Sunset



O público poderá fazer fotos em cenários dos filmes “Godzilla II: Rei dos Monstros” e “MIB: Homens de Preto Internacional”, parcerias com os estúdios Warner e SONY; na ação “Feed 3D”, será possível se caracterizar e interpretar grandes personagens na frente de um chroma key, resultando em um vídeo interativo que poderá ser compartilhado nas redes sociais. Além disso, Batman, Mulher Maravilha, Harry Potter e muitos outros cosplays já confirmaram presença no espaço #SKYPlayRock!

Os nove telões que dominam toda a frente do estande também serão uma atração à parte durante os sete dias de evento. Além da transmissão dos shows do Palco Mundo e de mostrar as fotos compartilhadas nas redes sociais com a hashtag #SKYPlayRock, eles irão animar quem passar por lá com duas ativações interativas de realidade aumentada: em “Tagurah Attack” (game inspirado no mundo de Godzilla), o público poderá se transformar em um Tagurah gigante e assim como o Godzilla, destruir uma cidade inteira. Na segunda, a “Pista SKY Play Rock”, a partir da tecnologia Kinectic, os visitantes do evento poderão mostrar toda sua jinga ao se tornarem quatro diferentes tipos de avatares.

Já no terceiro andar, um rooftop exclusivo com vista para os palcos Mundo e Sunset receberá convidados da marca para curtir o Rock in Rio.