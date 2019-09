Público enfrenta fila para retirar ingressos do Rock In Rio no metrô da Carioca

Rio – O público que vai ao Rock In Rio precisou enfrentar uma fila, no início da tarde desta quarta-feira para retirar os ingressos do festival. Por volta de 12h, a fila dava volta na estação e chamava a atenção de quem passava.

As pulseiras que dão acesso ao evento podem ser pegas no estande montado no metrô da Carioca, no Centro do Rio, até esta quinta-feira (26), véspera do evento, das 9h às 19h.

Após isso, quem comprou o ingresso só poderá fazer a retirada exclusivamente na Cidade do Rock, por ordem de chegada, das das 9h às 19h durante a semana e aos sábados, das 10h às 15h.