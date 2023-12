Público encara filas por ‘mimos’ de marcas no show Primavera Sound

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 7:59 Para compartilhar:

O autódromo de Interlagos já se consolidou como o ponto de encontro dos festivais de música. Depois de virar a “casa” de eventos como o Lollapalooza e The Town, no fim de semana o espaço recebeu o Primavera Sound, um evento que nasceu em Barcelona, na Espanha, e está na segunda edição no Brasil. No ano passado, os shows ocorreram no Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Na estreia em Interlagos, os patrocinadores do evento capricharam nos tradicionais mimos entregues à multidão de participantes. Este ano, marcas como Aperol, TNT, Latam, Hellmans, Banco do Brasil, Jameson e Neutrogena se dividiram com ativações pelo autódromo para ganhar a atenção do público. Para garantir os colecionáveis, as pessoas enfrentavam longas filas sob o sol escaldante.

Entre os brindes entregues aos participantes, havia desde os clássicos copos colecionáveis aos disputados chapéus e – em meio às altas temperaturas da cidade – protetores solares, distribuídos no gramado em um tubo gigante.

Passagem de ida e volta

Uma das ativações com maior quantidade de pessoas nos gramados do autódromo era o “caminhão da Latam”. Por lá, o público podia gravar vídeos com a logo da marca patrocinadora para ganhar uma bolsa de material reciclado e também concorrer a uma viagem à terra natal do Primavera Sound, Barcelona.

Cobiçados pelo público, não faltaram copos decorados e colecionáveis das marcas na segunda edição do Primavera Sound. Do gramado à área VIP, quase todas as marcas ofereceram, entre outros itens, copos com logos e cordas para levar para casa.

Roleta da sorte

Estreante em grandes festivais, a Aperol – marca de bebida, que pertence à Campari – levou para o evento um bar em formato de taça, onde o público podia girar uma roleta da sorte para ganhar brindes como capas de chuva, chapéus e até um vale para retirar bebidas de graça.

Já na área premium, a marca de bebidas deixou disponível um carrinho de Aperol Spritz que também distribuía diversos itens da marca.

Para espantar o calor enquanto o público esperava para ver os shows, a TNT – outra marca de bebidas – fez os participantes se enfileirarem para ganhar uma raspadinha com os novos sabores da marca no festival.

A companhia ainda patrocinou uma arena de shows exclusivos, que contou com as apresentações do DJ KL Jay, MC Carol, Vhoor, DJ Gabriel do Borel com Rebecca e MU540 com Urias.

‘Use filtro solar’

Com sol forte e temperaturas acima dos 30ºC no fim de semana, os espectadores dos shows tiveram de lidar com o calor ao longo dos primeiros shows.

Para evitar maiores problemas com a pele e queimaduras, a marca Neutrogena decidiu distribuir protetor solar filtro 50 em uma embalagem gigante pelos gramados do autódromo, o que gerou reações divertidas nas redes sociais.

Se no gramado o protetor era “tamanho família”, na área VIP do evento a marca de cosméticos também fez a distribuição de brindes, entregando caixas de protetor solar para o público que participava das ativações da companhia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

