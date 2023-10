Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 18:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 16 OUT (ANSA) – No momento, os cerca de 35 mil torcedores presentes no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, não podem deixar a estrutura.

A partida foi interrompida após o primeiro tempo, na sequência do atentado jihadista que vitimou dois torcedores suecos no centro da capital belga.

A estação de metrô Rei Baudouin, em frente ao estádio, foi fechada e está sendo policiada por dezenas de agentes. (ANSA).

