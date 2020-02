Publicado edital de chamamento para modelagem da concessão de Viracopos

O Ministério da Infraestrutura publicou o Edital de Chamamento Público para as empresas e consórcios autorizados a apresentarem projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos que subsidiarão a modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas (SBKP). O edital está publicado na edição desta quinta-feira, 27, do Diário Oficial da União (DOU).

Estão autorizadas a apresentarem os estudos: o Consórcio Concessão Viracopos; o Grupo de Consultores em Aeroportos (GCA); o Grupo Aeroquip – Borelli e Merigo – Logit – BF Capital – JGP – Queiroz Maluf; e o Consórcio Engevix / HV / DWAY / MPB / Carvalho.

O edital informa ainda os valores máximos de ressarcimento autorizados por consórcio autorizado: R$ 13,119 milhões para o Consórcio Concessão Viracopos; R$ 13,809 milhões para Grupo de Consultores Aeroportuários; R$ 13,733 milhões, para Grupo Aeroquip; e R$ 13,760 milhões, Consórcio Engevix.

O Aeroporto de Viracopos está em plano de recuperação judicial e será relicitado.

Na sexta-feira da última semana, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, avaliou que a modelagem estaria “fácil” de ser feita. “É estudo para 90, 120 dias”, disse em cerimônia de leilão da BR 101/SC. Segundo ele, talvez no início do ano que vem seja possível fazer o leilão de Viracopos.