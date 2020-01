Publicada Medida Provisória que fixa salário mínimo em R$ 1.045,00

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 31 publica a Medida Provisória 919/2020, que define em R$ 1.045,00 o salário mínimo para 2020 a partir de 1º de fevereiro. O valor é R$ 6,00 a mais do que o de R$ 1.039,00, inicialmente fixado pelo governo na MP 916, de 31 de dezembro de 2019, que foi revogada nesta sexta.

“Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 34,83 (trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) e o valor horário, a R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos)”, cita o texto, assinado na quinta-feira, 30, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.