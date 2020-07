Publicação feita por Madonna é bloqueada por Instagram por informação falsa sobre vírus

A cantora Madonna foi notificada pelo Instagram por espalhar informações falsas sobre uma suposta cura para a COVID-19 depois de postar um vídeo também compartilhado Donald Trump.

Em seu post, para seus 15,4 milhões de seguidores, Madonna afirmou que uma vacina comprovada estava disponível há meses, mas estava sendo mantida em segredo “para deixar os ricos ficarem mais ricos e os pobres e doentes ficarem mais doentes”.

No vídeo aparece a médica americana Stella Immanuel, que elogiou a hidroxicloroquina como uma cura milagrosa para o coronavírus.

Vários vídeos do discurso dessa médica se espalharam rapidamente na internet nos últimos dias, embora a hidroxicloroquina não tenha se mostrado eficaz contra a COVID-19.

“Removemos este vídeo por fazer falsas alegações sobre curas e métodos de prevenção para a COVID-19”, informou uma porta-voz do Facebook, dono do Instagram, à AFP nesta quarta-feira.

“As pessoas que reagiram, comentaram ou compartilharam este vídeo verão mensagens direcionando-as para informações oficiais sobre o vírus”.

A postagem de Madonna foi excluída, mas os prints da tela dessa rede social mostram que antes ela tinha sido notificada pelo Instagram, que etiquetou como “Informações falsas – revisadas por verificadores de fatos independentes”, com um respectivo link para uma página que checa o vídeo.

Nesta semana, o presidente Trump tuitou vários trechos do vídeo para seus 84 milhões de seguidores, antes que os tuítes fossem removidos.

Seu filho Donald Trump Jr. foi temporariamente impedido de twittar na última terça, depois de também compartilhar partes do vídeo.

“Ninguém precisa ficar doente. Este vírus tem uma cura. Ela é chamada de hidroxicloroquina”, ressalta a médica americana no vídeo, em frente à Suprema Corte em Washington, junto a outros médicos.

Ela também criticou o uso de máscaras e da quarentena.

Em maio, Madonna contou ter se recuperado do novo coronavírus.

A AFP e outras empresas de mídia, incluindo a Reuters e a Associated Press, trabalham com o programa de verificação de fatos do Facebook, no qual o conteúdo classificado como falso é rebaixado nos feeds de notícias, para que menos pessoas o vejam.

Se alguém tentar compartilhar uma publicação, ele ou ela receberá um artigo explicando por que as informações não são verdadeiras.

