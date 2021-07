Publicação de mãe se despedindo da filha que morreu de câncer emociona a internet

Michele Thomasini, mãe da pequena Sofia Thomasini Mendes, de cinco anos, que morreu vítima de leucemia, emocionou a web ao divulgar um texto se despedindo da filha. A menina estava internada desde o dia 10 de junho, no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

“NOITE DE LUTO. Está tão fria esta noite, a mais difícil de nossas vidas! Ver tua pressão caindo aos poucos e não ter nada que a mamãe ou a equipe médica pudesse fazer pra te salvar foi demais pra mim. Autorizar a médica a desligar as drogas que mantinham teu coração batendo foi uma decisão dura mas percebi que eu tinha que aceitar”, escreveu Michele.

Na sequência do texto, a mãe de Sofia escreveu sobre o momento de dar adeus à filha. “Quando teu coração parou de bater as 01:29hs, mamãe e papai estavam juntos do teu lado e eu já tinha conseguido dizer, ou melhor, repetir tudo o que eu sempre te falei: que tu é maravilhosa, bondosa, educada ao extremo, carinhosa, corajosa e forte, que eu tenho orgulho de ti filha e que eu te amo daqui até lá o dindo Alex. Fica aqui o registro em vídeo de uma noite que também estava fria mas juntinhas, com o amor nos aquecendo, ao som nos ouvidos como gostávamos de fazer”, comentou.

Durante o tempo em que Sofia esteve internada, os familiares chegaram a fazer campanha por doações de sangue e plaquetas. A pequena foi diagnosticada com a doença após ser submetida a um hemograma, onde os médicos encontraram blastos, que caracterizam a leucemia.

