PUBG MOBILE recebe Livik, primeiro mapa exclusivo da versão para celulares Atualização 0.19.0 também traz novos equipamentos, veículos, opções de gameplay, eventos e muito mais

Chegou ao PUBG MOBILE o mapa Livik, o primeiro exclusivo da versão para celulares do battle royale original. Ambientado em uma maravilhosa paisagem nórdica, o novo campo de batalha é um dos destaques da enorme atualização de conteúdo 0.19.0, que já está disponível para download gratuito no iOS e no Android.

Com apenas 2km² de extensão, Livik é ideal para confrontos frenéticos entre 52 jogadores, com uma jogabilidade rápida e cheia de ação de cerca de 15 minutos por partida. Livik apresenta aos jogadores equipamentos e veículos exclusivos do mapa, como a submetralhadora P90, a espingarda de atirador Mk12 e o veículo Monster Truck. O mapa ainda está na fase Beta e será atualizado continuamente para melhorar a experiência de jogo.

O update 0.19.0 oferece ainda uma série de outras novidades, como:

Modo Bonfire

Jogadores que fazem fila para Erangel e Miramar têm a chance de experimentar esse novo tipo de jogo, no qual três itens exclusivos podem ser encontrados. É possível queimar estatuetas para ganhar suprimentos e itens para eventos especiais. Já as estátuas gigantes têm vários estágios de construção, que mudam conforme o evento progride, até queimarem na fase final do evento. Finalmente, acampamentos estão montados em torno das estátuas contendo suprimentos que podem ser encontrados dentro das tendas.

Evento Especial de Treinamento Livik

Durante o período do evento, os jogadores podem descobrir caixas por Livik, contendo armas especiais. Além de nomes e ícones diferentes, estas armas oferecem atributos ligeiramente mais fortes que as normais, fornecendo vantagens essenciais no campo de batalha.

Espaço Divertido

A popular área social na qual até 20 jogadores podem interagir em tempo real agora conta com trincheiras no campo de tiro, lançadores adicionados a balões de ar quente, novos emotes e muito mais. Os jogadores também podem enfrentar o novo duelo de empate rápido específico para armas de fogo e participar do Desafio de Elite para praticar a pontaria.

Recursos adicionais da atualização 0.19.0, incluem:

Novo acessório de arena – Os jogadores podem equipar o novo acessório Extensor de Cano para a maioria dos rifles de precisão, rifles e SMGs. Ele aumenta o alcance da arma de fogo e diminui a redução de danos pela distância;

Evento de Aquecimento da Temporada – Ao final da Temporada 13, os jogadores podem se alistar em equipes de quatro integrantes no Modo Clássico para concluir missões e ganhar pontos no ranking da Temporada 14;

Balanceamentos básicos de combate – Diversas melhorias foram feitas na guia Coleta, configurações da operação de combate, na exibição do medidor de pára-quedas e mais;

Melhorias diversas – Ajustes e aprimoramentos nos recursos do sistema, mensagens de rádio, vouchers, o sistema Criação de Arma, recursos de acabamento de acessórios para armas de fogo, velocidades de download, classificações de conquistas, classificação de clãs, recursos de configurações e na sessão Companheiros.

Após esta atualização maciça, mais informações serão divulgadas em breve sobre o próximo modo especial Segredo Antigo e o Royale Pass Season 14.

Os jogadores do PUBG MOBILE podem aproveitar o Midas Buy, um canal oficial de compra de Unknown Cash e Passes de Temporada. O Midas Buy traz um bônus de UC em qualquer compra e agora aceita diversas formas de pagamento como boleto, cartão de crédito, débito e transferência bancária, tudo com segurança garantida pelo Hype Games, um serviço da Level Up.

PUBG MOBILE pode ser baixado gratuitamente na App Store e Google Play. Para mais informações, visite os canais oficiais de PUBG MOBILEno Facebook, Twitter e YouTube.

