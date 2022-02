PTB terá nova convenção dia 11 e grupo de Jefferson tenta destituir Nienov

Cacique preso acusa presidente interina, sua ex-protegida sua, de traição com plano para mantê-lo na cadeia

Segue novela Roberto Jefferson x Graciela Nienov no PTB. Pelo menos 80% dos membros do diretório nacional pediram demissão na noite desta quarta-feira (2). Haverá nova convenção nacional no próximo dia 11, sexta-feira que vem, quando grupo do cacique preso tentará destituir Nienov da presidência. Ela diz que resistirá porque foi eleita interina com apoio do próprio Jefferson – enquanto ele, em prisão domiciliar e longe da caneta, a acusa de traição por planejar mantê-lo na cadeia. O grupo de Nienov nega qualquer articulação nesse sentido.

E ontem também ocorreu mais um capítulo da autofagia no PTB: o advogado Gustavo Mascarenhas renunciou à defesa da presidente interina Nienov na ação em que ela pede ao Tribunal Superior Eleitoral a reintegração de posse do diretório nacional do partido.

No início da semana, o grupo de Jefferson a acusou de invadir a sede para pegar computadores. Consta que Nienov levou seu notebook.

