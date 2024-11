PT sinaliza apoio a Alcolumbre na disputa pelo comando do Senado

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 05/11/2024 - 15:12 Para compartilhar:

O PT pretende confirmar na próxima semana apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a presidência do Senado. O partido já se articulava pela decisão antes mesmo do anúncio formal da candidatura.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Alcolumbre mantém uma relação próxima com o governo federal.

Em troca do apoio, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve obter cargos na Mesa Diretora, além do comando de algumas comissões. Ainda não há definição sobre quais cadeiras serão assumidas.

Com o apoio do PT, Alcolumbre reforça sua candidatura, assim como Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, unindo tanto a base governista quanto a oposição em prol de sua eleição.