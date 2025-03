PT pedirá cassação de Gustavo Gayer após série de comentários contra Gleisi

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou que irá solicitar a cassação do mandato do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) após uma série de declarações em relação à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT). Serão feitos dois pedidos – um pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e outro pela Procuradoria-Geral da República.

O deputado bolsonarista tem aproveitado a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que disse ter colocado uma “mulher bonita” para negociar com o Congresso, se referindo à correligionária Gleisi Hoffmann – para destilar comentários ácidos sobre os petistas.

Nessa quarta-feira, 12, Gayer chegou a escrever em sua conta do X, antigo Twitter, que Lula estaria oferecendo Gleisi como “um cafetão oferece uma GP (garota de programa)”. No post, ele chega a marcar o perfil de Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados e parceiro de Gleisi Hoffmann. Ele também incluiu os comentários machistas na sessão da Câmara, em que disse que a ministra foi ofertada como um “objeto sexual”

“Nós da direita nos sentimos na obrigação de vir aqui e nos posicionar, prestando nossa solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa, como uma cafetina, por um cafetão, o Lula, Presidente da República, que praticamente a ofereceu como objeto sexual para poder fazer negociação com o Congresso”, declarou nesta quinta-feira, 13.

E aí @lindberghfarias

Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP??

Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e vc vai ficar calado?? — Gustavo Gayer (@GayerGus) March 12, 2025

O PT já anunciou que entrará com dois pedidos pedidos de cassação contra o deputado, acionando o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. As falas de Gayer repercutiram nas redes sociais e renderam reações negativas, especialmente da ala à esquerda.

Lindbergh criticou o direitista, chamando-o de “canalha” e “assassino” ao relembrar da ocasião em que Gayer dirigiu alcoolizado e matou duas pessoas – além de deixar outra paraplégica.

Vocês sabem quem é Gustavo Gayer? – cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado

– deixou uma 3⁰ vítima paraplégica

– condenado por assédio

– investigado por desvio de cotas, falsificação e peculato

– denunciado no STF por racismo Ser atacado por gente assim é um orgulho! pic.twitter.com/5OPTxn1cBQ — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) March 13, 2025

Não satisfeito, Gustavo Gayer seguiu com os comentários na rede X e comparou a atitude de Lula com negociações ente gangues.

É impressão minha ou LULA ofereceu a Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues pic.twitter.com/sMQ6wf9goz — Gustavo Gayer (@GayerGus) March 12, 2025

Em uma terceira publicação, o deputado chega a citar um “trisal” composto por Gleisi, Lindbergh e o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União brasil). O tweet já foi excluído.