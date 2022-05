PT lança chapa Lula-Alckmin em evento em São Paulo

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) – O petista Luiz Inácio Lula da Silva lança neste sábado (7), em evento em São Paulo, sua chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para disputar as eleições presidenciais de 2022, que serão realizadas em outubro.





O encontro começou por volta das 10h30, no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, e reúne lideranças políticas e apoiadores, como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o pré-candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT), o líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) e o governador do Maranhão Flávio Dino (PSB).

Alckmin, no entanto, deve participar apenas virtualmente após ter testado positivo para Covid-19 na última sexta (6).

Apresentando sintomas leves da doença, ele deverá falar ao vivo, em um telão.

Além de representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e do PSB, a cerimônia conta com a presença de membros de legendas que já declararam apoio à chapa. Entre eles estão: PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede. As centrais sindicais, movimentos sociais e militância dos partidos também foram convocados.

Em meio às declarações polêmicas de Lula e divergências na coordenação de campanha, o ato tem como objetivo oficializar a frente ampla que o ex-presidente tenta construir e cujo mote é “vamos juntos pelo Brasil”.

O material da campanha da chapa também incorporou as cores da bandeira, além do tradicional vermelho do PT. A expectativa é de que a união com Alckmin consiga arrecadar votos de eleitores mais identificados com o centro. (ANSA).