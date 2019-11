PT já prepara agenda para ex-presidente

Antes de terminar o julgamento, dirigentes do PT começaram a discutir agenda política para Lula seguir, caso seja autorizado a sair da prisão. Haverá viagens até o fim do ano. Segundo Gleisi Hoffmann, presidente do partido, mesmo que Lula saia, o PT baterá na tecla do “Lula livre” até a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro ser anulada.

A primeira aparição será na vigília em frente à superintendência da PF em Curitiba. O grande palco deve ser o Congresso Nacional do PT, entre 22 e 24 de novembro em São Paulo.