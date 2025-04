PT: Edinho lança ‘carta aos brasileiros’ para pressionar por unidade em seu nome

Alvo de críticas dentro da própria corrente no PT, o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva (PT) apelou para a “carta aos brasileiros” de Lula para tentar unificar o partido em prol de sua candidatura. O manifesto publicado no próprio site é uma tentativa de demonstração de força contra opositores do próprio partido.

Edinho é o favorito na disputa prevista para a metade do ano e tem Lula e o ex-ministro José Dirceu como os principais financiadores de seu nome. Mas o ex-prefeito petista sofre com a resistência de alas do Construindo um Novo Brasil (CNB), tendência do partido comandada por Lula e aliados.

A resistência maior parte da ala ligada à ministra da articulação política, Gleisi Hoffmann, e ao prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá. Ambos chegaram a defender um nome do Nordeste para a disputa, com José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, mas que teve seu nome enfraquecido após Lula pressionar o nome do araraquarense.

Aliados de Edinho admitiram à IstoÉ que a ideia é usar a carta para pressionar a unificação em torno de seu nome e, de quebra, enfraquecer candidaturas opostas. A única confirmada até o momento é do deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que presidiu o PT entre 2011 e 2017.

A eleição está marcada para o dia 6 de julho, quando termina o mandato tampão do senador Humberto Costa (SE), que assumiu após a saída de Gleisi para a pasta da articulação política. Em meio à disputa, alas petistas trocam acusações de inflação de filiados para votar nos candidatos.

Além da presidência da legenda, há discussões internas sobre os cargos no Diretório Nacional. Um dos impasses é sobre a tesouraria do partido, hoje sob a gestão de Gleide Andrade.