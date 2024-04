PT e PL entram com recurso contra absolvição de Moro na Justiça Eleitoral do Paraná

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 9:51 Para compartilhar:

Os partidos PT e PL entraram, na noite de segunda-feira, 22, com recursos no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) contra a decisão da Corte de manter o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Os apelos também devem ser encaminhados ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A Federação Brasileira da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, e o PL entraram com ações acusando Sergio Moro de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos durante a pré-campanha eleitoral de 2022. As siglas pedem a cassação do senador e inelegibilidade por oito anos. Os suplentes de Moro, Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, também são alvos dos processos.

Os partidos argumentam que Sergio Moro iniciou se campanha como pré-candidato à Presidência da República e, depois, lançou sua candidatura ao Senado pelo Paraná, o que pode ser classificado como abuso de poder econômico.

No entanto, no dia 9 de abril de 2024, o TRE-PR decidiu por 5 votos a 2 rejeitar as ações das legendas. Com a apresentação dos recursos, a Corte dará um prazo para que a defesa do senador e seus suplentes se manifestem. Depois, o caso será encaminhado ao TSE.