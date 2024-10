PT doa R$ 15 mi à campanha de Boulos; candidato é o que mais recebeu dinheiro do partido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 15:12 Para compartilhar:

O Partido dos Trabalhadores (PT) repassou mais R$ 15 milhões para o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) neste segundo turno. Com a quantia, a sigla se consolida como o maior doador da campanha do deputado federal nestas eleições. A doação foi feita em 9 de outubro, três dias depois do primeiro turno, conforme registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, o PT doou R$ 30 milhões para a campanha de Boulos. Com o novo repasse, foram, ao todo, R$ 44,15 milhões. O parlamentar é o candidato que mais recebeu dinheiro do partido nas eleições de 2024 no País. O PT disse que a verba foi enviada a ele pela presença de Marta Suplicy (PT) na chapa como vice.

No segundo turno, o PSOL repassou R$ 1 milhão ao candidato, até esta segunda-feira, 21. Durante o primeiro turno, o partido fez três doações para o deputado, totalizando R$ 35 milhões. Ao todo, Boulos já recebeu R$ 80,15 milhões das duas legendas.

O maior custo registrado pela campanha (R$ 8,22 milhões) foi com impulsionamento de conteúdos nas plataformas do Facebook Brasil. Em segundo lugar, R$ 6,93 milhões foram destinados à agência de publicidade Janela Comunicação. Outros R$ 11,26 milhões foram pagos a quatro empresas gráficas para a confecção de banners, bandeiras, adesivos e folhetos.

Esta é a primeira vez, desde a redemocratização, que o PT não tem candidato próprio em São Paulo. O partido indicou Marta Suplicy para vice na chapa, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de eventos de campanha ao lado de Boulos.