PT aceita filiação de Marta Suplicy, que será vice na chapa com Boulos em SP

O diretório municipal de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 16, confirmou a filiação de Marta Suplicy, que será vice na chapa com Guilherme Boulos (PSOL) para as eleições 2024.

A decisão teve ampla maioria: 12 votos a favor, um contra e uma abstenção.

Questionado se a ex-prefeita foi uma boa escolha e se ocorreram contestações, Laercio Ribeiro, presidente do diretório do PT em São Paulo, afirmou, inclusive, que houve questionamentos até sobre Boulos.

“Nós conseguimos lidar perfeitamente com isso, tivemos um processo de escuta, que estamos propondo, justamente para ir diluindo essas resistências.”

Data da filiação

Ainda não há uma data oficial para a filiação de Marta, que pode ser um evento mais amplo. O pedido formal não ocorreu e aguardava as deliberações da reunião.

“Nós vamos construir isso pensando no calendário. O presidente Lula quer participar? Pode mesmo? Como está a agenda dele? Construir isso com a Marta, construir a agenda com os nossos aliados, inclusive. É uma questão de agenda só.”

