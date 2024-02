PSV e Dortmund empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/02/2024 - 19:47 Para compartilhar:

PSV Eindhoven e Borussia Dortmund empataram nesta terça-feira (20) em 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em um duelo muito acirrado que deixa tudo em aberto para a partida de volta.

O holandês Donyell Mallen, ex-jogador do PSV, colocou o Dortmund na frente no primeiro tempo (24′) com um chute forte no ângulo da meta do goleiro argentino Walter Benítez, que nada pôde fazer.

Na segunda etapa (56′), após uma entrada de Matt Hummels sobre o americano Malik Tillman, o pênalti foi marcado e o capitão Luuk de Jong converteu, empatando para os donos da casa.

As equipes tiveram inúmeras chances de vencer o jogo, mas a falta de eficiência, principalmente dos anfitriões, deixa tudo em aberto para o jogo de volta.

Antes do gol visitante, o PSV, líder isolado e invicto no campeonato holandês, deu um susto logo no início com um chute de Tillman que passou rente à trave (16′).

Malen, que vestiu a camisa do PSV entre 2018 e 2021, ano em que se transferiu para o Borussia Dortmund, recebeu na área e com pouco ângulo conseguiu dar um chute forte mandando a bola no fundo da rede.

O jogador de 25 anos não comemorou o gol contra seu ex-time, pelo qual marcou 55 gols em apenas 43 partidas disputadas.

Em desvantagem no placar, o PSV correu em direção à área adversária com mais intensidade, com jogadas comandadas pelo belga Johan Bakayoko e pelo mexicano Hirving Lozano.

– Luuk de Jong empata –

Desde o início da temporada, a equipe holandesa ainda não perdeu um jogo no seu estádio, o Philips Stadion, e apesar desse gol inicial, conseguiu ampliar essa estatística.

O empate aconteceu depois que um desarme de Matt Hummels sobre Tillman foi punido com pênalti, apesar dos protestos dos jogadores alemães, que não consideraram o lance digno de penalidade máxima.

A cobrança do capitão De Jong quase foi defendida pelo goleiro Alexander Meyer, titular nesta terça-feira após a lesão do suíço Gregor Kobel no aquecimento.

Nenhuma das equipes parecia satisfeita com o empate e Marius Wolf (71′) quase colocou o Dortmund novamente em vantagem poucos minutos depois de entrar em campo, saindo do banco de reservas.

Já a chance mais clara para o PSV foi em um chute forte do americano Sergiño Dest (81′), desviado por Meyer.

O jogo de volta será disputado no dia 13 de março, no estádio Westfalenstadion, onde os alemães terão a seu favor a temível ‘Muralha Amarela’ da torcida para conseguirem o impulso necessário rumo às quartas de final, fase que não alcançam desde a temporada 2020-2021.

Para os holandeses, o desafio é ainda maior, já que não conseguem figurar entre as oito melhores equipes da principal competição europeia de clubes desde a temporada 2006-2007.

