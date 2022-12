PSV anuncia acordo por ‘transferência recorde’ do atacante Gakpo ao Liverpool

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2022 - 19:32 Compartilhe

Destaque da Holanda na Copa do Mundo do Catar, o jovem goleador Cody Gakpo vai vestir a camisa vermelha na Inglaterra. Mas não será na vaga de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O PSV Eindhoven anunciou nesta segunda-feira um acordo com o Liverpool por “transferência recorde.”





Depois de anotar três gols no Catar, o centroavante virou a obsessão do técnico Erik Ten Hag no United. Mas o time de Manchester demorou muito para agir no mercado e viu o Liverpool, com uma oferta que gira em torno de 50 milhões de libras entre valor da compra e bônus (aproximadamente R$ 312,8 milhões) fechar o negócio.

“PSV e o Liverpool FC chegaram a um acordo sobre a proposta de transferência de Cody Gakpo. O atacante de 23 anos partirá para a Inglaterra em breve, onde será submetido às formalidades necessárias antes da conclusão da transferência. Ambos os clubes não estão fazendo nenhum anúncio sobre a taxa de transferência”, afirmou o clube holandês.

Apesar de tentar esconder as cifras, o PSV admitiu que os valores são muito bons e os maiores de sua história. “Esta é uma transferência recorde para o PSV”, disse o gerente-geral Marcel Brands, satisfeito com o acordo com os ingleses.





Jürgen Klopp gostaria de uma sombra para o uruguaio Darwin Nüñez no Liverpool. Sobretudo pela irritação da torcida com o tanto de gols desperdiçados pelo centroavante. Apesar de defender e elogiar seu comandado, ele pediu a chegada de Gakpo e o Liverpool abriu os cofres para atendê-lo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias