PSOL lança Henrique Vieira em disputa pela presidência da Câmara dos Deputados

O PSOL confirmou nesta segunda-feira, 25, o nome do deputado e pastor Henrique Vieira (RJ) como candidato à presidência da Câmara dos Deputados na eleição prevista para fevereiro do próximo ano. A oficialização deve ocorrer nesta terça-feira, 26, em uma coletiva de imprensa.

A legenda já vinha se preparando para lançar uma candidatura própria, mas ainda debatia os possíveis nomes. Além de Vieira, a líder do partido na Câmara, Erika Hilton (SP), também era cogitada como postulante.

Henrique Vieira apresentará sua candidatura como forma de marcar posição política, embora as chances de vitória sejam remotas. Ele enfrentará Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com o apoio de mais de 12 partidos e é o grande favorito na disputa.

Motta, apoiado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), tem o respaldo tanto da base aliada quanto de setores da oposição ao governo Lula. O paraibano também conta com o aval do Palácio do Planalto para liderar a Câmara no próximo biênio.

Além do PSOL, o partido Novo também considera lançar uma candidatura própria para marcar posição. O deputado gaúcho Marcel Van Hattem é o mais cotado, embora o nome de Adriana Ventura (SP) também esteja na mesa da legenda para concorrer ao comando da Câmara.