Psiquiatra Italo Marsili é o entrevistado do programa Impressões

Com mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais, o médico psiquiatra Italo Marsili chama a atenção pelo jeito irreverente como trata temas polêmicos de comportamento. Formado na Universidade Federal do Rio , é também autor do livro Os 4 Temperamentos e dá cursos sobre relacionamentos e produtividade. Marsili é o entrevistado desta -feira (14) no programa Impressões.

Casado, pai de seis filhos, Marsili conta que sempre teve consciência de que não poderia deixar as crianças sem responsabilidade. “Há uma puerilização que entrou em todos os ínios da vida, inclusive nesse trato de pais com filhos”, diz o psiquiatra. Na casa dele, as crianças desde cedo têm suas tarefas, como fazer a própria cama, ajudar a lavar louças e a trocar as fraldas dos irmãos mais novos.

Marsili é um otimista quando olha para a realidade. “O mundo é bom, de algum modo, as pessoas estão de pé, continuam tendo fé e esperança, continuam querendo olhar olho no olho”, afirma. O psiquiatra diz que, pelo contato com pacientes, amigos e as pessoas nas redes sociais, há um desejo geral de amadurecimento e é nesse terreno que o trabalho dele encontra um solo fértil para germinar. “Como se eu estivesse dando ferramentas para que essas pessoas que já querem se livrar dessa puerilização possam amadurecer”, conclui.

É preciso lembrar, no entanto, que nem tudo é positividade. O psiquiatra diz que a depressão é multifatorial: pode componente químico, a carência de algum hormônio, entre outros problemas. “A depressão é uma redução do espaço vital, o sujeito se sente encolhido, não consegue experimentar prazeres e nem se projetar com ação no mundo” e confessa que ele mesmo foi vítima de um tipo de transtorno, a chamada Síndrome de Burnout, causada por estresse.

