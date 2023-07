Psicopatia ou biscoito? Psicóloga analisa exposição excessiva de Andressa Urach nas redes sociais

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/07/2023 - 10:53 Compartilhe

Ao abrir a famosa caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, Andressa Urach tem gerado bastante polêmica ao fazer revelações picantes. Na rede social, a modelo falou sobre assuntos íntimos relacionados ao seu ex-marido, Thiago Lopes, que é pai de seu filho caçula, Léon, além de outros temas de cunho sexual, como zoofilia, orgia e fetiches.

Psicopatia ou biscoito?

Esta não é a primeira vez que Urach aparece nos holofotes para falar de suas intimidades. Isso seria uma psicopatia, pessoas que tem comportamentos impulsivos, ou biscoito, termo usado nas redes sociais para chamar atenção e ganhar engajamento/seguidores?

A IstoÉ Gente conversou com a psicóloga cognitivo comportamental especializada em compulsões Rejane Sbrissa, que analisa a exposição excessiva de Andressa Urach na internet.

“Existem pessoas que acabam expondo demais sua vida particular, até mesmo contando coisas ou entrando em assuntos que normalmente a maioria esconderia . Essas pessoas podem realmente estar querendo aparecer, mas o que acontece é que vão pelo lado do choque, chocando os outros através da agressividade, para serem notados. Isso indica uma auto estima rebaixada”, começa a profissional.

“Provavelmente uma pessoa que se expõe dessa forma teve ou tem uma vida familiar, social, de relacionamentos pessoais com muitas adversidades difíceis de se viver, por exemplo, um caso de estupro desde a infância, falta de amor, cuidados, carinho – fazendo com que o difícil, o ruim, a infelicidade e a agressividade é normal para ela Por isso não se preocupam com o conteúdo do que está sendo dito ou mostrado a todos. Qualquer coisa diferente disso ,seria utopia, podendo mesmo pensar que quem se choca ou se sente agredido pelas palavras ou histórias”.

Nesses casos, assim como o da modelo Andressa Urach, não tem a ver com psicopatia, pois não está fora da realidade, mas é uma realidade da pessoa.

