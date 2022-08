Da Redação 12/08/2022 - 20:30 Compartilhe

Com a quantidade de podcasts, séries e documentários sobre crimes reais que vêm ganhando visibilidade nos últimos tempos, um tema específico também ganhou atenção: a psicopatia. Talvez você já tenha conhecimento de como age um psicopata ou tenha notado sinais em pessoas de seu convívio. Mas e nas crianças? Como identificar?

De acordo com a “Slice”, de onde são as informações, especialistas da área acreditam que a psicopatia é uma condição neurológica que pode ser identificada a partir dos quatro ou cinco anos, a partir da análise de fatores genéticos e ambientais.

Felizmente, uma vez detectados certos sintomas, existem tratamentos que podem ensinar aos pequenos como socializar e “controlar” certos instintos.

O que é psicopatia?

Uma pessoa psicopata é predisposta a comportamentos egoístas e falta de remorso. No entanto, ela consegue desenvolver relacionamentos e até mesmo pode ser considerada charmosa. Com o tempo, psicopatas são capazes de aprender a “imitar” as emoções humanas que faltam em si — por isso pode ser tão difícil identificá-los.

Por se tratar de um distúrbio “de adultos”, crianças e adolescentes não podem ser diagnosticados com psicopatia, sendo identificados como tendo um “transtorno de conduta” ou “comportamento antissocial” nessa fase.

9 sinais de psicopatia em crianças

1 — Falta de empatia

Por definição, um psicopata apresenta zero empatia por outras pessoas, além de demonstrar tendências violentas anormais sem nenhum remorso. Em crianças, sinais de psicopatia podem ser demonstrados por meio de comportamentos antissociais e reclusos ou pela prática agressiva e violenta de bullying.

Essas crianças podem demonstrar insensibilidade acerca de seus próprios atos e são indiferentes aos sentimentos das pessoas que machucam.

2 — ‘Birras’ extremas

Surtos de raiva explosivos e fora do comum para crianças também podem indicar sinais de psicopatia, especialmente se forem seguidos por um charme e doçura inexplicáveis em questão de minutos (ou segundos).

3 — Manipulação

É normal que pais e mães cedam aos desejos e caprichos de seus filhos, principalmente após um olhar suplicante. No entanto, isso escala a um nível anormal em crianças com tendências psicopatas, que podem encher outras pessoas de um amor sufocante até conseguirem o que querem.

Além disso, psicopatas têm a capacidade inata de descobrir suas fraquezas e inseguranças e explorá-las, mesmo quando crianças. Também são rápidos em se desculpar, embora apresentem falta de remorso pelo mau comportamento e a punição não pareça fazer efeito.

4 — Mentiras

Psicopatas são mentirosos crônicos, e é inevitável que mintam e sintam que podem se safar com suas mentiras. Por isso, criar mentiras que sustentem sua própria narrativa é normal, mesmo na infância.

Dessa forma, atente-se a histórias mirabolantes que pareçam fora do comum para crianças.

5 — Falta de remorso

Em suas narrativas inventadas, psicopatas sempre estão certos e outras pessoas estão erradas. Se você tem a ciência de que eles são pessoas que mentem, machucam e manipulam, consegue entender que eles realmente não são atingidos por remorso ou culpa em nenhuma de suas ações.

Na verdade, pesquisadores defendem a teoria de que os psicopatas possuem a área do cérebro responsável pela regulação das emoções e controle dos impulsos subdesenvolvida. Assim, atente-se: é um grande sinal vermelho se seu(ua) filho(a) sempre parece estar apático(a) em relação a quão mal ele(a) tratou outra pessoa.

6 — Indiferença à punição

Regras e punições não são uma barreira para os psicopatas. Na verdade, eles nem sequer entendem esses conceitos, o que os leva a tomar decisões ousadas e arriscadas sem nenhum medo.

7 — Charme superficial

Graças à habilidade de imitar emoções humanas, os psicopatas possuem um charme superficial inato. No contexto infantil, pais e mães se deleitam em ver a personalidade de seus filhos florescendo. Por isso, esse pode ser um dos traços de psicopatia mais difíceis de se identificar.

8 — Crueldade com animais

Em 1963, John Macdonald, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, propôs que, se uma criança exibisse sinais de crueldade com pequenos animais, poderia um dia escalar para vítimas maiores (humanas).

9 — Incendiar objetos e lugares

Macdonald também propôs que a obsessão em destruir coisas — com fogo ou de outras maneiras — é um hábito comum entre os jovens psicopatas. Esse traço provavelmente provém do desejo de exercer controle, especialmente frente a situações de frustração.

Se você está preocupada com a saúde mental ou identificou comportamentos de psicopatia em seus filhos ou alguma criança próxima, procure ajuda de profissionais da área.