Psicólogos alertam para riscos de relações com IAs

ROMA, 11 ABR (ANSA) – Assim como na ficção científica, há quem não consiga manter um relação equilibrada com a inteligência artificial e acabe por confiar nela cegamente, a ponto de tratá-la como amiga, de seguir conselhos e até mesmo de se apaixonar.

O alerta está em um artigo publicado na revista Trends in Cognitive Sciences por um grupo de psicólogos da Universidade de Ciências e Tecnologia do Missouri, nos Estados Unidos, guiado por Daniel Shank.

Segundo os pesquisadores, é possível notar o surgimento de verdadeiras relações sentimentais entre humanos e máquinas desde que a IA aprendeu a conversar imitando a linguagem humana, às vezes com desfechos desastrosos, como dois recentes casos de suicídio induzidos por essas interações.

“A capacidade da IA de agir como um ser humano e instaurar comunicações de longo prazo abre uma nova caixa de Pandora”, explica Shank. “Se as pessoas tiverem relações sentimentais com as máquinas, precisaremos realmente do envolvimento de psicólogos e cientistas sociais”, acrescentou.

Ao longo do tempo, mecanismos de inteligência artificial podem se transformar gradualmente em companheiros confiáveis que parecem cuidar e tomar conta de seus companheiros humanos. Uma vez que essas relações surgem de modo mais fácil do que as interações entre pessoas, as IAs poderiam interferir em dinâmicas sociais.

“Uma verdadeira preocupação é de que as pessoas possam transferir as expectativas derivantes de suas relações com as IAs para as relações humanas”, diz Shank. De acordo com ele, acreditar que um sistema de inteligência artificial se preocupe com os seres humanos e os interesses deles é um “erro”.

“Mais do que nunca, é crucial compreender essas dinâmicas”, e os “psicólogos devem estar atualizados com a tecnologia” para impedir que conselhos danosos das IAs sejam seguidos, de acordo com os pesquisadores. (ANSA).