Psicóloga faz alerta após desmaio de Alane no ‘BBB24’ e compartilha dicas para diminuir estresse no reality

A dançarina Alane sofreu um desmaio no “Big Brother Brasil” durante uma conversa com Nizam. No episódio, a moça ficou aflita sobre uma situação envolvendo a participante Vanessa Lopes.

De repente, a sister perdeu a consciência e caiu nos braços do rapaz, que pediu ajuda e depois a levou até o confessionário. Assista o vídeo:

O momento chamou atenção nas redes sociais e a TV Globo disse que a moça sofreu com um quadro de síndrome do vasovagal, motivo então que teria causado o desmaio.

Para a IstoÉ, a cardiologista e coordenadora médica da rede ambulatorial Vitta Saúde Cristina Monsanto Clare, explicou que a síndrome do vasovagal ocorre quando há uma alteração na pressão arterial e/ou na frequência cardíaca.

“Eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo (SNA), sendo, na maioria das vezes, decorrente de uma queda abrupta da pressão arterial. O SNA regula automaticamente funções como respiração, digestão, temperatura corporal e batimentos cardíacos”, explica.

Sintomas e tratamento

“Os sintomas da síndrome vasovagal podem incluir desmaios, palidez cutânea, tontura, transpiração, náusea, calor, visão turva, aceleração dos batimentos cardíacos ou dor de cabeça”, inicia.

“As reações vasovagais podem ocorrer em situações de estresse, como perturbação emocional extrema, permanência prolongada em posição ortostática, ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, durante doação ou coleta de sangue, prática de exercício extenuante, e períodos prolongados sem alimentação ou ingestão de líquidos”, esclarece a médica.

Ela explica também que essa condição pode afetar pessoas de todas as idades, e o diagnóstico é realizado através da identificação das características dos eventos, considerando que podem ocorrer mais de uma vez e muitas vezes com gatilhos já identificados.

“Embora alguns exames possam ser realizados, é fundamental consultar um médico para avaliar o histórico clínico e a necessidade de exames específicos”, ressalta.

O tratamento varia de acordo com a causa da manifestação da síndrome, podendo envolver o uso de medicamentos, ingestão adequada de fluidos, pelo menos 2 litros por dia, e inclusão de sal na dieta, caso não haja contraindicação.

“É crucial identificar os sintomas e prevenir ocorrências, como no caso de eventos relacionados à posição ortostática prolongada (como em missas ou casamentos), orientando-se a sentar ou movimentar a panturrilha para promover a circulação sanguínea”, fala.

“Em doações de sangue, sugere-se deitar-se, em situações de exercício intenso ou calor extremo, é recomendada a hidratação e evitar períodos prolongados sem alimentação. O uso de meias elásticas é frequentemente indicado”, ressalta.

Por fim, caso presencie uma pessoa sendo afetada pela síndrome vasovagal, siga as dicas da cardiologista.





“Caso os sintomas se manifestem, é aconselhável procurar um local para sentar ou deitar a fim de evitar quedas. Contrair as mãos repetidamente ou elevar as pernas acima do corpo com a cabeça de lado esquerdo pode ser uma medida eficaz, especialmente se houver náuseas, evitando assim a aspiração”, finaliza.

Como diminuir a ansiedade no confinamento?

A head de psicologia da Orienteme Renata Tavolaro ressaltou que a superexposição, confinamento e críticas ampliam sensações de ansiedade durante o “BBB”. É previsto que esta edição dure 100 dias e o prêmio pode chegar a R$ 3 milhões.

“Outros fatores como o isolamento, a competição e pressão, os desentendimentos e falhas na comunicação, avaliação constante da imagem, adaptação a mudanças repentinas, julgamento público, falta de controle sobre o que é dito sobre o participante, medo do cancelamento e a impossibilidade de se defender, também podem causar muito sofrimento emocional”, explica a psicóloga que também compartilha algumas dicas.

Estratégias práticas para lidar com a ansiedade em um ambiente sob pressão como o “BBB”

Os participantes podem adotar algumas práticas que ajudam a gerenciar a ansiedade e promover mais bem-estar diariamente, como:

Manter uma rotina regular de exercícios físicos e de alimentação;

Praticar meditação e mindfulness;

Fazer terapia com a psicóloga disponível no reality;

Buscar boas práticas de sono;

Evitar o consumo de álcool durante as festas e excesso de substâncias estimulantes, como a cafeína ou energéticos e

Praticar exercícios de respiração.

