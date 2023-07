Psicóloga explica motivo de Will Smith vomitar após ter orgasmo em relação sexual

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/07/2023 - 11:27 Compartilhe

Em sua biografia, Will Smith revelou que após um período fazendo sexo loucamente como meio de alívio emocional, começou a vomitar após ter orgasmos. Segundo o astro de Hollywood, ele chegou a um ponto no qual seu organismo começou a reagir mal ao orgasmo, fazendo-o engasgar e até mesmo vomitar.

“Eu fiz sexo com tantas mulheres, e foi tão constitucionalmente desagradável para o âmago do meu ser, que desenvolvi uma reação psicossomática ao ter um orgasmo. Isso me fazia engasgar e, às vezes, até vomitar”, contou.

Até então, Smith havia feito sexo com poucas mulheres em sua vida, e a grande movimentação sexual foi de encontro com o que ele descrever como seu “interior” e, em vez de trazer conforto, trazia ainda mais desgosto a cada mulher.

Problema emocional

IstoÉ Gente conversou com a psicóloga cognitivo comportamental especializada em compulsões Rejane Sbrissa, que explicou psiquicamente o caso de Will Smith. Entenda abaixo!

“O ator estava usando o sexo como mecanismo de defesa, alívio emocional – não como o prazer que o sexo dá a quem escolhe com quem e quando. Era sem critérios e com qualquer pessoa. Até mesmo chegar ao ápice. No caso de Will Smith não é fetiche, pelo que ele disse foi uma época em que realmente ele não estava bem emocionalmente”, analisou a profissional.

“A partir do momento em que a pessoa passe pela mesma coisa que o artista, é ideal procurar um tratamento psicológico”, finaliza.

