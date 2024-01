Psicóloga alerta sobre consequências para saúde mental, como distúrbios, após Rodriguinho zombar de Yasmin Brunet, no ‘BBB24’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 15/01/2024 - 16:16 Para compartilhar:

O cantor Rodriguinho, 45 anos, ex-integrante do grupo de pagode Os Travessos, é uma sucessão de polêmicas por sua postura e comentários sobre os colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24 (TV Globo).

Um de seus ‘alvos’ tem sido a modelo Yasmin Brunet, 35, com críticas sobre aparência e, mais recentemente, pela dieta alimentar que a sister tem mostrado na casa.

No último domingo, 14, o pagodeiro, que já havia falado da aparência física da modelo, resolveu dar a ela um apelido, sendo apoiado por outros moradores da casa mais vigiada do Brasil.

+ Rodriguinho não é o único: relembre famosos que foram ‘cancelados’ no BBBB

+ BB24: ‘Está mais velha e largou mão’, diz Rodriguinho sobre aparência de Yasmin Brunet; web reage

“Não é Yasmin Brunet, é Yasmin ‘Comer'”, disse ele. “Passa o dia todinho mastigando. Tá certa, amiga”, defendeu Giovanna Pitel. “Mastiga mesmo”, reforçou Juninho.

Após o comentário do brother, Luna Azevedo, nutricionista de Brunet, resgatou um vídeo de 2017 em que a modelo expõe sofrer com compulsão alimentar. Na ocasião, ela revelou que o transtorno se agrava sempre que se sentia triste ou ansiosa.

“Eu sei que na maioria das vezes que eu tô triste, eu tapo esse buraco emocional com comida”, diz ela no vídeo em conversa gravada com Luna.

Para a psicóloga Vanessa Gebrim a insistência do cantor em observar a conduta da sister e tecer comentários, expondo a modelo diante dos colegas, pode desencadear uma série de problemas de saúde mental.

“São inúmeras e incluem a angústia, depressão, baixa autoestima, insegurança, ansiedade, distúrbios alimentares como bulimia e anorexia, obsessão pela magreza e procedimentos cirúrgicos estéticos muitas vezes desnecessários. Em alguns casos pode até levar ao suicídio”, alerta da Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia pela PUC de SP.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dra. Luna Azevedo | Nutricionista (@lunanutri)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias